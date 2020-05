Haushaltsplan 2020 : SPD wirft Alpens Bürgermeister Planlosigkeit vor

Jörg Banemann ist Vorsitzender der Alpener SPD-Fraktion. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Nach mehrheitlichem Beschluss des Haushalts 2020 übt SPD-Fraktionschef Jörg Banemann nun scharfe Kritik an der CDU und Thomas Ahls. „Mammutprojekte“ wie Stadtumbau oder energetische Sanierung des Schul- und Sportzentrums seien nicht durchdacht.

Der Alpener Rat hat den Haushalt beschlossen – gegen die Stimmen von FDP und SPD. SPD-Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzender Jörg Banemann begründet die Ablehnung nun nachträglich.

„Sparsam und gut“ – dieser Slogan der CDU aus dem letzten Kommunalwahlkampf sei „noch nie so konterkariert worden wie in diesem Jahr“, unterstreicht Banemann. „Obwohl wir in der nächsten Zeit Grundstücke im Gegenwert von über sechs Millionen Euro veräußern wollen, können wir damit unsere Schulden nicht bezahlen“, sagt er. Insgesamt habe man in den vergangenen Jahren 15 Millionen Euro Schulden angehäuft.

Dennoch sehe die SPD keinen Plan, wie man „Mammutprojekte“ wie Stadtumbau, Neue Mitte, Breitbandausbau oder energetische Sanierung des Schul- und Sportzentrums logistisch und finanziell stemmen wolle. Diese Projekte wolle man nun „auf Basis einer verfehlten Personalpolitik ohne Fachleute, ohne Sinn und Verstand alle auf einmal umsetzen“. Dabei fehle es an der von der Gemeindeprüfungsanstalt schon 2019 geforderten Prioritätenliste für die kommenden fünf Jahre. „Beenden Sie diesen Wahnsinn“, fordert Banemann. Die Gemeinde „verschleudere“ ihr Bauland „weit unter Marktwert an einen Unternehmer, der sich nicht daran hält, sozialen Wohnungsbau zu schaffen“. Ahls habe zugelassen, dass das in den Verträgen nicht festgeschrieben worden sei.

Zur versprochenen Transparenz biete der Bürgermeister nur Lippenbekenntnisse. „Geht diese Politik so weiter, bleiben am Ende nur noch Steuererhöhungen für die Bürger übrig, einen echten Willen zur Veränderung sehen wir nicht“, so Banemann. Der Bürgermeister solle aufhören, den Bürgern Sand in die Augen zu streuen. Seine Fraktion werde sich nicht allem verschließen, doch ein „Weiter so“ werde es mit der SPD nicht geben.

(RP)