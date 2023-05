Attraktives Rahmenprogramm Haus der Veener Geschichte lädt zum Museumstag

Alpen · Am Sonntag, 21. Mai, ist Internationaler Museumstag. Auch das Haus der Geschichte in Veen hat geöffnet. Dann gibt’s hier auch was für Fans von Borussia Mönchengladbach zu sehen.

15.05.2023, 14:22 Uhr

Die beiden Vorsitzenden des Fördervereins Haus der Veener Geschichte, Peter Janßen (l.) und Rainer Nabbefeld, freuen sich auf viel Besuch. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Der Förderverein Haus der Veener Geschichte bereitet sich auf den Internationalen Museumstag am Sonntag 21. Mai, vor. Seit 2008 sind die Veener Museumsfreunde dabei, um für ihr Haus der Geschichte zu werben und den Besucherinnen und Besuchern bei der Gelegenheit spannende Einblicke in das Leben auf dem Lande zu geben, wie es früher einmal war. Wie Vorsitzender Rainer Nabbefeld im Gespräch mit der Redaktion erläuterte, steht das Museum neben der Grundschule am Sonntag von 10.30 bis gegen 15 Uhr Besuchern offen. Mitglieder des Vereins stehen für spontane Führungen jederzeit zur Verfügung. Geöffnet ist auch die Sonderausstellung über die Geschichte des Veener Fan-Klubs von Borussia Mönchengladbach. Die Fans halten der Fohlenelf, derzeit im Niemandsland der Bundesliga-Tabelle, seit 40 Jahren die Treue. Auch Bilder des Malers Herbert Gooßen mit Veener Motiven sind zu sehen. Daneben ist ein attraktives Rahmenprogramm zusammengestellt worden. Der örtliche Schäferhundeverein zeigt um 12.30 Uhr auf dem Schulhof eine Vorführung, ein Dutzend Händler aus der Gemeinde Alpen lädt zum Trödeln ein, und die Frauen der KFD St. Nikolaus sorgen für Grillkost und Getränke. Für Kinder rollt das Spielmobil an. Im Veener Museum kann man auch Karten (25 Euro) für den Auftritt von DJ Ötzi am 24. Juni auf dem Spargelhof Schippers kaufen.

(bp)