Unruhe vor der Jahreshauptversammlung Kompletter Hauptvorstand des TuS Borth droht mit Rücktritt

Wie Anfang des Jahres beim TuS Borth üblich, findet am ersten Sonntag im Februar satzungsgemäß die Jahreshauptversammlung im Sportheim am Mittelweg statt. Es könnte ein historisches Treffen werden. Neben dem Thema „Beitragserhöhung“ steht am 5. Februar ab 11 Uhr unter anderem die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Schon in der unter der Woche verschickten Einladung richtete Matthias Schmitz einen klaren Appell an seine Mitglieder. „Sollte es weiterhin keine zusätzlichen Helferinnen und Helfer für die Vorstandsämter geben, weist der Vorstand schon jetzt darauf hin, dass er nicht wieder zur Wahl antreten wird“, schreibt der TuS-Chef.