Geschenke, die die Dorfgemeinschaft stärken : Ein Auto für den Kindergarten

Das neue Cabrio im evangelischen Kindergarten steht nicht nur in der Garage, sondern ist schon im Betrieb. Foto: Lommen

Alpen Handwerksmeister Christian Lommen hat ein Herz für Alpen. Nun hat er der evangelischen Kindertagesstätte im Dahlacker ein rollendes Geschenk gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine schöne Geschichte. „Die Idee entstand auf der Insel Rügen bei einer Tour mit dem Fahrrad“, erzählt Christian Lommen, Elektromeister in Alpen und ein Mann mit einem großen Herzen für seinen Heimatort am Niederrhein. „Irgendwo um Göhren herum sah ich eine kleine Kindergartengruppe mit einem vollgepackten Bollerwagen durch die Gegend laufen.“ Das Leuchten in den Augen der Kinder habe ihn sofort in seinen Bann gezogen. Da sei ihm der Gedanke in den Kopf geschossen: „Warum haben wir so etwas eigentlich nicht in Alpen?“

Bei dem zunehmenden Straßenverkehr ermögliche so ein Gefährt, in dem man sitzen kann wie in einem Golfwägelchen, den kleinen Alpenern und Alpenerinnen sichere und schöne Ausflüge. „So wollte ich die spontane Idee gerne in die Tat umsetzen“, so Lommen. Beim „Wetten dass…“-Abend im Spätherbst habe er den Wagen bestellt.

Da er gewusst habe, dass der katholische Kindergarten St. Ulrich bereits so einen Wagen fährt, habe er sich für den evangelischen Kindergarten entschieden. Der sollte auch so ein Gefährt in der Garage stehen haben.

Nachdem er den Wagen bestellt und auch schon bezahlt hatte, berichtet der großherzige Kinderfreund, habe er sich darauf gefreut, das rollende Geschenk bald übergeben zu können – „quasi als kleines Weihnachtsgeschenk“. Doch daraus sei dann nichts geworden. „Leider wütet Corona und bringt Lieferketten durcheinander“, so Lommen.

Doch jetzt war es endlich soweit. „Ein riesiger Karton sei in seiner Firma angeliefert worden. Das habe Fragen aufgeworfen. „Alle wollten natürlich von mir wissen, was denn da wohl drin ist.“ Mit seiner Tochter Rosalie habe er den Karton ausgepackt und den schicken Wagen freigelegt. „Ich war hocherfreut, dass ich nichts mehr zusammenbauen musste“, sagte der Handwerksmeister.

Inzwischen hat Christian Lommen das Wägelchen in der Kita am Dahlacker übergeben und große Freude erlebt. „Ich hoffe, dass dieses Gefährt jede Menge Kilometer rollt und dabei in den nächsten Jahren viele Kinder glücklich macht“, so der Spender. Er unterstütze gerne, wenn gute Dinge nachhaltig vorangebracht würden, die den Zusammenhalt im Ort stärken. „Dabei lasse ich mich bei der Auswahl nicht von außen leiten, sondern treffe solche Entscheidungen immer gemeinsam mit meiner Familie“, sagt Christian Lommen.

(bp)