Handwerkermarkt der Kunstpalette Alpen : Unikate locken auf die Hei

Sabine Günzel aus Bocholt war zum ersten Mal beim Handwerkermarkt dabei und bot Porträtzeichnungen und Acrylmalerei an. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen/Bönninghardt Das Team der Kunstpalette Alpen lud nach zweijähriger Corona-Zwangspause wider zum Kunsthandwerkermarkt nach Bönninghardt. Ein behagliches Ambiente und einzigartige Geschenkideen bestimmten die Veranstaltung.

Nach zweijähriger Pause ist der Kunsthandwerkermarkt zurück auf der Hei. Die Gaststätte Thiesen bot den Ausstellenden am Samstag das gewohnt behagliche Ambiente. An 17 Ständen – drinnen wie draußen – waren Schätze zu entdecken. Und die lockten zahlreiche Gäste an.

Die Aufteilung der Verkaufsflächen war locker-leicht, der Café-Bereich großzügig gestellt. „Wir zeigen unser Hobby und liebevoll hergestellte Dinge“, sagte Mitorganisatorin Walli Holland. „Bewusst haben wir die Stände so arrangiert, um den nötigen Abstand zu gewährleisten.“ Der Kunsthandwerkermarkt trage den Titel Kunstpalette, „weil unser Angebot so bunt ist wie eine Palette mit all ihren Farben“, so Holland.

Kreative Ideen gab es daher zur Genüge, sodass bereits manches Geschenk gekauft wurde, oder etwas Schönes für den eigenen Hausstand. Auch neue Aussteller waren dabei, zum Beispiel die Porträtzeichnerin Sabine Günzel. Gehäkeltes, Gestricktes, Genähtes und Gebasteltes sorgten für Gesprächsstoff, darunter eine Spardose aus Holz mit Sichtfenster.

Liebstes Arbeitsgerät von Irmgard Eckert aus Duisburg ist die Nähmaschine. „Wir sind glücklich, überhaupt an diesem Markt teilnehmen zu können“, sagte sie. Vor allem die Gespräche und der Austausch bedeuteten ihr viel. „Wir bekommen so ein Feedback für unsere Sachen und eine schöne Bestätigung für das Hobby.“ Petra Romba wartete mit den ersten Adventskränzen und entsprechender Deko auf. „Weil es sich die Leute gemütlich machen wollen. Jetzt geht es nämlich schon los“, erklärte sie. Ilona Koppers hat sich dem Filzen verschrieben. Sie nimmt regelmäßig am Kunsthandwerkermarkt teil, hatte diesmal Ansteckblumen aus Filz, Kopfbedeckungen und vorwitzige Wichtel im Angebot. Gisela Maas sei mit ihren Töpfer- und Dekowaren zwar ein Urgestein unter den Ausstellern, wie sie sagte. Bei der ersten Ausstellung nach Corona sei sie dennoch aufgeregt, ob die Gäste kommen. „Vieles ist nach zwei Jahren Pause schwer einschätzbar. Gerade jetzt, wo das Geld knapp ist“, erzählte sie.

Erstmals dabei mit ihren Honigprodukten war die Imkerei Kusserow und Ponellis. „Der Kunsthandwerkermarkt bietet ein tolles Ambiente“, sagte Marion Kusserow. Kunden informierten sich über verschiedene Honigsorten, etwa über den Alpener Akazienhonig. „Neu sind bei uns die kleineren Honiggläser. Das erleichtert die Kaufentscheidung“, so Marion Kusserow. Ebenfalls neu war ein Stand mit Hundeleinen und -halsbändern. Janine Tophoven hat die Materialien Leder und Paracord miteinander verarbeitet. „Wir wollten unsere Ideen zeigen. Die Resonanz ist gut“, freute sie sich. Auf muntere Sprüche auf Holz sowie Wohnaccessoires setzte Sonja Vernholz. Sie nahm mit ihrer Familie zum zweiten Mal teil.

„Das Besondere an unserem Markt ist, dass alles mit Liebe und Leidenschaft selbst hergestellt ist“, betonte Walli Holland. Und dazu gehörte auch die tolle Kuchenauswahl.

(sabi)