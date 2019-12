Gymnasium in Rheinberg : Amplonianer stimmen sich auf den Advent ein

Adventsmarkt am Amplonius-Gymnasium in Rheinberg: Marit, Nick und Julia von der 6d verkauften Vogelhäuser und Insektenhotels. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Das Gymnasium in Rheinberg veranstaltete einen Weihnachtsmarkt. Die Alligator-Cheerleader erhielten neue Kostüme.

Es ist kurz nach vier Uhr am Freitagnachmittag in Rheinberg – auf dem Schulhof des Amplonius-Gymnasiums ist mehr Trubel als sonst. Aus Musikboxen läuft Weihnachtsmusik, Adventsstände sind aufgebaut worden, ein Feuer für Flammlachse wurde entfacht. Der Advent am Amplonius steht vor der Tür.

Während Kinder Lebkuchenhäuser bauen, Schüler Plätzchen, selbstgebaute Vogelhäuschen und Bienenhotels verkaufen, bereiten sich die Alligator-Cheerleader der Schule auf ihren Auftritt vor. Sie richten noch einmal die Matte, üben oder schwirren durch die Sporthalle. Sie tragen neue Kostüme. Die Farben sind immer noch dieselben: grün, schwarz, weiß. Aber die Trikots sehen moderner aus. Nicht mehr so high-school-mäßig, wie Nora Kreitzen sagt. Und sie haben eine Straß-Wolke auf der Vorderseite. Coach Kyra Friebe hat sich das Design überlegt. Lange haben die Mädchen und Jungen für die Trikots gekämpft, am Freitagnachmittag übergibt die Sparkasse – sie hat bei der Finanzierung geholfen – die neuen Kostüme. Die Alligators legen los – Salti, Flic-Flacs, Pyramiden, sie katapultieren sich gegenseitig in die Luft. Zu Weihnachtsglöckchen, Klatschen und Winken bieten die Amplonius-Cheerleader eine Gänsehaut-Show. Die Halle ist so voll, dass manche sogar auf Gerätekästen stehen müssen, damit sie zuschauen können.