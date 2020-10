Flüchtlinge in Rheinberg : Flüchtlingseinrichtung sucht ehrenamtliche Helfer

Orsoy Die Sprechstunde, die die Verantwortlichen in der ZUE in Orsoy regelmäßig anbieten, hat sich bewährt. Momentan ist der Gesprächsbedarf gering. Indiz dafür, dass es passt vor Ort.

Die obligatorische Nachbarschaftssprechstunde der Zentralen Unterkunftseinrichtung (ZUE) Orsoy dauerte diesmal kaum länger als eine halbe Stunde. Nur eine Frau aus dem Ort und ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der katholischen Pfarrgemeinde kamen zur Sprechstunde in die evangelische Kirche. ZUE-Leiter Andreas Stomps und weitere Mitarbeiter der Bezirksregierung sowie Mitarbeiter von European Homecare, die sich um die Betreuung der ZUE-Bewohner kümmern, gaben Auskunft. Pfarrer Heiner Augustin freute sich, dass so ein Termin das Zusammenleben im Ort fördere.

Kommunalpolitik in Rheinberg : Abschied in der letzten Sitzung des alten Rates

Für einige Bereiche in der Einrichtung sind Masken Pflicht. „Wir versuchen, dass sich alle daran halten, zwingen können wir aber keinen“, so Stomps. Die befolgten das Gebot. Auch hinsichtlich der Desinfektion geschehe sehr viel im Haus, Türklinken und Handläufe würden regelmäßig desinfiziert.

Viele freiwillige Helfer unterstützen die Arbeit. Für Kinder und Jugendliche soll es bald Unterricht in der ZUE geben, damit sie kein Schuljahr verpassen. Geplant ist auch eine Fahrradwerkstatt. Karl-Heinz Lochen hat die Werkstatt am Melkweg aufgelöst und die sieben Fahrräder sowie Werkzeuge zur ZUE gebracht. Esmer Sezek, Ehrenamtskoordinatorin von European Homecare, freut sich über die ehrenamtliche Hilfe. „Wir können noch mehr gebrauchen.“ Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich unter Tel. 0160 90819007 oder per Mail an orsoy-ehrenamt@eu-homcare.de melden.