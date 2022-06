Zirkus an der Grundschule in Sonsbeck : Kinder werden zu Stars der Manege

Perfekt als Feuerteufel: Emmi aus der 4c. Es war das dritte Mal, dass die Grundschule mit dem „Circus For Kids Rondel“ zusammenarbeitete. Foto: Randolf Vastmans

Sonsbeck Nach sechs Jahren Wartezeit war der Mitmach-Zirkus wieder an Sonsbecks Grundschule. In dei Vorstellungen zeigten die Kinder, was sie gelernt hatten. Den Eltern war der Stolz anzusehen.

Mehr als 250 Schülerinnen und Schüler der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule Sonsbeck bewiesen am Freitag und Samstag ihr artistisches Talent vor ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern. Ob am Trapez, als Clown, Feuerteufel, Pirat, Jongleur, Akrobat, auf dem Trampolin oder mit weißen Tauben: Für jeden war etwas dabei, was ihm besonders zusagte.

Es war das dritte Mal, dass die Sonsbecker Grundschule mit dem „Circus For Kids Rondel“ zusammenarbeitete. „Das machen wir alle vier Jahre“, sagte Schulleiter Martin Nenno, „damit jedes Kind der Grundschule in den Genuss kommt.“ Die bisherigen Projekte waren in den Jahren 2012 und 2016. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es danach eine längere Pause, sodass seit dem letzten Workshop sechs Jahre vergangen sind.

Dass die Kinder Spaß in ihren Rollen hatten, konnte man ihnen ansehen, wenn auch eine gehörige Portion Lampenfieber erkennbar war. Kein Wunder, denn das Zirkuszelt platzte aus allen Nähten, und wer will vor so vielen Zuschauern schon eine schlechte Figur abgeben? Doch die Befürchtung war unnötig, denn bei jeder Vorstellung wurden die jungen Artisten mit frenetischem Applaus belohnt.

Dabei hatten sie nur wenig Zeit zur Vorbereitung gehabt. Seit Sonntag ist der Zirkus von Direktor René Ortmann in der Gemeinde. Nachdem zusammen mit Eltern und Lehrkräften das Zelt aufgebaut worden war, spielten die Artisten den Kindern das komplette Programm vor. Diese konnten sich daraus jeweils drei Artistenrollen aussuchen und sie einzeln durchspielen. Sodann entschieden die Profis, welche Rolle für welches Kind infrage kam, und das Training begann. Belohnt wurden die Kinder schließlich mit den drei Vorstellungen, in denen sie das Gelernte in zwei Stunden dem großen Publikum voller Stolz präsentierten. Ob die Kinder oder ihre Eltern stolzer waren, ließ sich nicht einwandfrei feststellen. Wahrscheinlich galt es für beide zu gleichen Teilen.

„Wir sind Artisten in der achten Generation“, erklärte Ortmann, „und arbeiten seit 1994 als ‚Circus for Kids Rondel‘ mit Kindern zusammen.“ Das ziehe sich durch das ganze Jahr, auch während der Ferien. Für Nenno waren es die letzten Vorstellungen als Leiter der Sonsbecker Grundschule. Er geht wie berichtet in den Ruhestand.

(rava)