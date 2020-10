Bildung in Alpen : 1000 Euro Preisgeld für kleine pfiffige Klimaforscher in Alpen

Alpen Ehemalige Viertklässler der Grundschule zum Wald haben mit Erklär-Videos über die Erzeugung regenerativer Energie die Jury von „3 mal E“ überzeugt.

Jubel an der Grundschule Zum Wald in Alpen. Die Kinder haben in ihrer Kategorie den bundesweiten Schulwettbewerb „3 mal E“ der Bildungsinitiative von Westenergie gewonnen. Dafür nahm Rektorin Ursula Ledermann jetzt das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro entgegen. Vize-Bürgermeister Kurt Verhülsdonk und Westnetz-Kommunalmanager Nils Rudolph haben der Schulleiterin sowie den Klassenlehrerinnen Frauke Hegmann und Kathrin Gersmann stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler die Urkunde überreicht.