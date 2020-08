Umwelt in Rheinberg : Der Kampf ums Wasser beginnt

Norwich Rüße (2.v.r.), umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, sah sich vor seinem Vortrag über Trink- und Grundwasser am Kiessee an der Vosskuhle in Vierbaum um. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die Rheinberger Grünen diskutieren über nachhaltiges Wassermanagement. Auch die Landwirtschaft diskutiert mit und fordert mehr politische Rückendeckung.

Anfrage Norwich Rüße hat eine Große Anfrage zum Thema Wasser gestellt. Die Antworten der Landesregierung sind in seinen Augen ernüchternd. Forderung Die Belastung des Wassers in NRW bleibe hoch. Vor allem bilde sich Grundwasser nicht mehr ausreichend nach. Die Grünen fordern die Landesregierung auf, mehr für den nachhaltigen Schutz des Wassers zu tun.

Die Neubildung von Grundwasser habe sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Wie viel Wasser darf die Landwirtschaft im Sommer zur Feld-Bewässerung verbrauchen und sind Swimmingpools in den Gärten noch verantwortbar? Rüße fasste Entwicklungen wie steigenden Flächenverbrauch durch Versiegelung und den Verlust von Grünland zusammen. „Unsere Probleme verlagern wir in andere Länder. Daran hängt auch eine gesellschaftliche Frage“, so Rüße. „Wir brauchen nicht nur einen anderen Umgang mit Wasser. Wir brauchen ein Wassermanagement.“