Rheinberg : Grüne wollen heute über Wald in Orsoyerberg reden

Rheinberg Das Wäldchen am Siedlerweg in Orsoyerberg bleibt im Gespräch. Gestern teilte die Grünen-Fraktion mit, dass sie darum bittet, die Tagesordnung der heute stattfindenden Sitzung des Ausschusses für Bauen und Planung (17 Uhr, Stadthaus. Raum 249) zu erweitern. "Wegen der Aktualität sowie der möglicherweise notwendig werdenden Beschlüsse in dieser Angelegenheit beantragen wir dies im Wege der Dringlichkeit", schreiben die Grünen.

Wie berichtet, hat das Kommunale Wasserwerk (KWW) das 5,6 Hektar große Areal mit zwei Biotopen an eine Privatperson verkauft. Daraufhin hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die erreichen möchte, dass das Wäldchen vom Landschafts- zum Naturschutzgebiet hochgestuft wird. So soll verhindert werden, dass diese ökologisch als bedeutend angesehene Fläche verändert werden kann.

Diese Befürchtung hat die Bürgerinitiative nämlich. Die Akteure bewegen sich allerdings im Bereich der Spekulation: Mit dem neuen Eigentümer haben die Anwohner bisher noch gar nicht gesprochen.

Unterdessen konkretisiert der Budberger Landwirt Hermann Barten (Heesenhof) das, was er bereits in der letzten Ratssitzung öffentlich gemacht hatte (die RP berichtete). Auch er hatte für das Waldstück geboten, war aber unterlegen. Barten hatte zufällig erfahren, dass das Waldstück verkauft werden soll und hatte sich dazu entschieden, darauf zu bieten. "Als Jäger wollten wir diese Fläche als Rückzugsgebiet für unsere dort lebenden Wildtiere erhalten", so Barten.



Rheinberg : Bürgerinitiative will Wäldchen retten

Nach dem Stichtag lagen drei Angebote vor, eines davon sei schnell als inakzeptabel herausgenommen worden. Ein anderer Bieter (offenbar der heutige Eigentümer) habe Forderungen gestellt, auf die das KWW nicht eingehen wollte. Mithin sei er der Bieter gewesen, dem der Zuschlag hätte erteilt werden müssen, so Barten. Von Seiten des KWW sei ihm zweimal telefonisch versichert worden, "dass die von mir beabsichtigte Nutzung des Geländes ganz im Interesse des KWW liege".

Danach habe sich der Verkaufstermin immer weiter nach hinten verschoben. Im Oktober sei er vom KWW-Geschäftsführer aufgefordert worden, sein Gebot zu erhöhen, was er auch getan habe. Im November habe er dann erfahren, dass dem anderen Bieter der Zuschlag erteilt worden sei, weil es für das KWW wirtschaftlich günstiger ausfalle.

Erst auf sein Drängen hin habe er am 14. Dezember 2017 eine schriftliche Absage erhalten. Inzwischen wisse er, dass der heutige Eigentümer 5 Cent pro Quadratmeter mehr gezahlt habe. Er habe die Angelegenheit inzwischen seinem Anwalt übergeben, so Hermann Barten.

(up)