Politik in Alpen : Durch Technik Politik gut verstehen

Alpen Für mehr Bürgernähe: Alpener Grüne beantragen Mikrofon-Anlage für den Ratssaal.

Die Grünen schlagen vor, im Ratssaal eine Mikrofonanlage zu installieren. Durch die schlechte Akustik im Ratssaal sowie undeutliches Reden einiger Fraktionssprecher, so sei von Bürgern bemängelt worden, kämen Wortbeiträge akustisch nicht an, schreibt Grünen-Sprecher Peter Nienhaus.

„Besucher von Sitzungen haben uns mehrfach auf die Probleme aufmerksam gemacht“, so Nienhaus: „Wir sehen hier Handlungsbedarf.“ Politik sei auf direkte Kommunikation angewiesen, um den Kontakt zur Bevölkerung nicht zu verlieren. „Gerade wenn wir mehr Bürgerbeteiligung einfordern, sollten wir das Verständigungsproblem technisch beheben“, so der Grünen-Politiker.

Außerdem regen die Grünen an, Baumpatenschaften zu ermöglichen. Durch Extremwetterlagen wie in den zurückliegenden Dürresommern seien auch Bäume und Sträucher in öffentlichen Anlagen stark belastet worden. Das habe einige Anwohner veranlasst, sich um Bäume zu kümmern und sie regelmäßig zu gießen. Das zeige sich, dass sich eine beachtliche Zahl an Alpenern für Grünzonen im öffentlichen Raum verantwortlich fühlen, so Peter Nienhaus.