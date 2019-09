Medizinische Versorgung auf dem Land : Kreis beschließt Resolution für den Erhalt der Notdienstpraxis

Foto: Andreas Bögner Auch die Mehrheit im Kreistag spricht für den Erhalt der Notdienstpraxis in Rheinberg aus.

Rheinberg Der Kreisausschuss hat die Kassenärztliche Vereinigung aufgefordert, auf die Portalpraxis im Krankenhaus Bethanien in Moers zu verzichten.

Eine große Koalition hat im Kreisausschuss die Kassenärztliche Vereinigung (KV) aufgefordert, den ärztlichen Notdienst unangetastet zu lassen und die Praxen zu erhalten. Der Ausschuss hat sich mit großer Mehrheit einer von der SPD eingebrachten Resolution angeschlossen. Die appelliert an die Adresse der KV, auf ihre Absicht zu verzichten, den Notdienst auf einen Standort am Bethanien-Krankenhaus in Moers zu reduzieren.

Die ärztliche Versorgung außerhalb der Praxiszeiten, so die Überzeugung der Genossen, müsse wohnortnah, möglichst in jeder Kommune sichergestellt werden. Der geplante Abzug aus Rheinberg sei daher sehr bedauerlich – gerade vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, argumentierte SPD-Fraktionschef Gerd Drüten. Die Wege vor allem in der Nacht und am Wochenende seien im Notfall viel zu weit. Es sei damit zu rechnen, dass Patienten die schon jetzt überlasteten Ambulanzen im nächstgelegenen Krankenhaus aufsuchen oder den Rettungsdienst alarmieren würden.

CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Berger begrüßte den Vorstoß der Genossen. Auch wenn er vor einem „Inflationitis“ bei Petitionen warnte, so teile er in diesem Fall die Absicht, die KV „bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu piesacken“, um einzufordern, die medizinische Versorgung auf dem Lande auf einem guten Niveau sicherzustellen. Auch die Grünen schlossen sich an. „Die KVs schwimmen im Geld“, so Hubert Kück, und müssten dafür sorgen, dass der ländliche Raum nicht weiter abgehängt werde. Auch Landrat Ansgar Müller (SPD) ließ Sympathie für die Resolution durchblicken.