Gottesdienste zu Ostern : St. Ulrich stellt Gottesdienstplan für Karwoche und Ostern vor

Alpen Die Pfarrgemeinde St. Ulrich lädt die Gläubigen in der Karwoche zu besonderen Gottesdiensten und Veranstaltungen ein: Mit dem Palmsonntag, 14. April, beginnen in der katholischen Kirche die Feiern der Heiligen Woche, wenn das Kirchenjahr auf das höchste Fest zugeht mit der Feier der Auferstehung in der Osternacht als Höhepunkt.

Am Sonntag, 14. April, beginnt um 18 Uhr ein Bußgottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich. Eine besondere Gottesdienstform ist die sogenannte „Düstere Mette“, die am Dienstag, 16. April, um 19 Uhr in der Kirche St. Vinzenz auf der Bönninghardt gefeiert wird. In besonderer Atmosphäre können hier Gottesdienstbesucher in der Dunkelheit der Kirche das Zugehen auf den Karfreitag, den Tod Jesu, erleben.

Am Gründonnerstag, 18. April, steht um 17 Uhr eine kinder- und familiengerechte Abendmahlfeier in Kirche St. Nikolaus Veen auf dem vorösterlichen Gottesdienstplan. Und um 19.30 Uhr werden die Gläubigen sowohl in die Kirche St. Mariä Himmelfahrt Ginderich und in die Kirche St. Ulrich in Alpen zu Messen vom letzten Abendmahl eingeladen. Im Anschluss an die Gottesdienste besteht für die Gemeinde Gelegenheit zur Anbetung.

Der Karfreitag, 19. April, beginnt um 10 Uhr mit einer Kreuzwegandacht für Kinder in der Kirche St. Nikolaus in Veen. Jeweils um 15 Uhr feiert die Gemeinde die Liturgie vom Leiden und Sterben des Herrn in St. Mariä Himmelfahrt Ginderich sowie in St. Ulrich Alpen. Zusätzlich bietet sie um 18 Uhr in St. Ulrich Alpen eine alternative Kreuzwegandacht mit Filmausschnitten, Impulsen und Musik an.

Die Feier der Osternacht beginnt am Karsamstag, 20. April, um 19.30 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt Ginderich und um 21 Uhr in St. Ulrich Alpen. Für Ostermontag, 22. April, lädt die Gemeinde zu Familiengottesdiensten um 9.30 Uhr in St. Walburgis Menzelen und St. Mariä Himmelfahrt Ginderich sowie um 11 Uhr in St. Ulrich Alpen, St. Vinzenz Bönninghardt und St. Peter Büderich ein. Im Anschluss an die Familiengottesdienste sind alle zum Ostereiersuchen eingeladen.

Im Pfarrbrief hat sich für die Ostertage in St. Nikolaus Veen der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Gottesdienste finden am Ostersonntag, 21. April, um 8 Uhr auf dem Reitplatz am Bergweg und am Ostermontag, 22. April, um 9.30 Uhr mit dem Kirchenchor statt.

Eine genaue Übersicht der Gottesdienstzeiten und Gottesdienstorte findet sich auch in den wöchentlichen Mitteilungen, im Pfarrbrief und auf der Homepage der Kirchengemeinde.

(RP)