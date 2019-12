Gottesdienste in Alpen : Festmessen in St. Ulrich von Heiligabend bis Neujahr

Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel können Gläubige in Alpen viele verschiedene Gottesdienste besuchen. Eine Übersicht.

Die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich lädt an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen zu besonderen Gottesdiensten ein: Der Heilige Abend beginnt am Dienstag, 24. Dezember, bereits um 6.30 Uhr mit einer Frühschicht in der Kirche St. Vinzenz Bönninghardt.

Wortgottesdienste mit Krippenspiel werden um 15 Uhr in den Kirchen St. Mariä Himmelfahrt Ginderich, St. Nikolaus Veen, St. Peter Büderich, St. Walburgis Menzelen und in St. Ulrich Alpen gefeiert. Die Familienchristmetten beginnen um 17 Uhr in St. Ulrich, St. Vinzenz und in St. Walburgis. Für 18.30 Uhr lädt die Gemeinde zur Christmette in St. Mariä Himmelfahrt, St. Nikolaus und St. Peter ein. Die Christmette in St. Ulrich beginnt um 22 Uhr.

Am ersten Weihnachtstag beginnt um 8 Uhr in der Kirche St. Ulrich in Alpen die erste Eucharistiefeier. Um 9.30 Uhr folgen dann die Gottesdienste in St. Mariä Himmelfahrt, St. Nikolaus und St. Walburgis. Im Marienstift wird um 10 Uhr ein Wortgottesdienst gehalten. In St. Peter und St. Ulrich und St. Vinzenz stehen um 11 Uhr Eucharistiefeiern auf dem Plan.

Am zweiten Weihnachtstag ist die erste Eucharistiefeier um 8 Uhr in St. Ulrich. Familiengottesdienste werden um 9.30 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt und St. Walburgis gefeiert. Um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst in St. Peter Büderich.

Zum Ausklang der festlichen Weihnachtstage sind Gemeindemitglieder zu einem besonderen Gottesdienst im Stall eingeladen. Am zweiten Weihnachtstag, Donnerstag, 26. Dezember, treffen sie sich um 9.30 Uhr am Kirchplatz in St. Nikolaus Veen, um sich von dort aus gemeinsam – bei Wind und Wetter – auf den Weg zum Hof Schippers zu machen.

Dort beginnt um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in der Atmosphäre von Stall und Krippe. Musikalisch wird er vom Akkordeonorchester Veen mitgestaltet. Wer den 1,8 Kilometer langen Fußweg von der Veener Kirche scheut, kann auch direkt zum Hof Schippers zu kommen.

Am Sonntag 29. Dezember, dem Tag der Heiligen Familie, werden in den Gottesdiensten Familien gesegnet. Alle Kirchen der Kirchengemeinde sind an diesem Tag von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Besucher haben die Möglichkeit, an den Krippen in den Kirchen in Alpen, Bönninghardt, Büderich, Ginderich, Menzelen und Veen zu verweilen.

An vielen Orten wird neben den sehenswerten Krippen auch ein passendes „Programm“ angeboten. Sei es die Suche nach Segenssteinen in Menzelen, das Gestalten einer persönlichen Krippe in Büderich, das Singen von Weihnachtsliedern in Veen (jeweils ab 15 Uhr), ein Segnungsgottesdienst um 15 Uhr in Bönninghardt, eine Weihnachtsgeschichte in Ginderich, das stille Verweilen in Alpen.