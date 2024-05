Sieglinde und Norbert Ressin aus Rheinberg feiern Goldhochzeit Eine Liebe bis ans Ende der Welt

Drei Jahre nach ihrer ersten Begegnung gingen Sieglinde (geborene Michels) und Norbert Ressin offiziell den Bund fürs Leben ein und heirateten in Kamp-Lintfort vor dem Standesamt und in der Christuskirche. Gefeiert wurde mit Verwandten und Freunden im „Haus Dietrich“. Mit dabei war auch die komplette Besatzung des U-Bootes, das in Kiel stationiert war. „Eine starke Gemeinschaft“, die bis heute erhalten geblieben ist, wie der Jubilar berichtete. Und die Kameraden hatten sich für das Brautpaar auch etwas einfallen lassen: Nach der kirchlichen Trauung erwartete die Frischvermählten eine echte „Seemannsaufgabe“: Ein beachtlich dickes Drahttau sollte mit einem stumpfen Messer vom Bräutigam durchtrennt werden, während die Braut in dieser Zeit Schnäpse trinken musste. Dank einer guten Vorbereitung – Norbert wusste, welche Aufgabe er und seine Frau werden bewältigen müssen – hatte er sich ein scharfes Messer in den schicken Hochzeitsanzug gesteckt und „erlöste“ so seine Sieglinde nach nicht mal zehn Minuten und nur zwei Schnäpsen aus der Not.