Bildung in Alpen : Gepetto ist ein ziemlich cooler Typ

Schulhund Gepetto macht‘s sich hier auf der Decke gemütlich. Darauf kann der Golden Retriever sichtlich entspannen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Zum Kollegium der Sekundarschule gehört auch ein Hund. Die Schülerschaft hat den Golden Retriever ins Herz geschlossen. Sein pädagogischer Einsatz im Unterricht, in dem er auch Mathe-Aufgaben stellt, folgt strengen Regeln.

Für gewöhnlich ist Gepetto ziemlich entspannt. Schließlich hat es der Golden-Retriever-Rüde als pädagogische Assistenzkraft tagtäglich mit einer Menge meist nicht ganz so entspannter Schülerinnen und Schülern zu tun. Wer da nicht cool bleibt, hat schon verloren. Doch als RP-Fotograf Armin Fischer mit der Kamera im Anschlag durch die Tür kommt, ist Schluss mit lustig, und Gepetto macht dem Gast laut bellend klar, dass der Knipser gekommen ist, ohne vorher einen Termin für ein Shooting gemacht zu haben.

„In diesem Fall liegt es vermutlich an der Kamera. Die ist fremd für ihn. Grundsätzlich muss ich wohl herausfinden, was den Stress ausgelöst hat“, erklärt Sozialpädagogin Kirsten Parbel, die im vorigen Jahr mit der Ausbildung von Gepetto zum pädagogischen Begleithund begonnen hat. Inzwischen nutzt sie die Dienste des elf Monate alten Rüden im Bereich soziales Lernen bei Team-Building-Maßnahmen, zur Gewaltprävention oder zur Stressbewältigung.

Info Wichtig ist eine sehr hohe Reizschwelle Pinocchio Kirsten Parbel hat ihren Hund ganz bewusst nach dem Tischlergesellen Gepetto benannt, der die Holzfigur Pinocchio entworfen hat: „Zum einen steht er für Kreativität, zum anderen lässt er sich nicht mit einem der vielen Befehle verwechseln.“ Rassen Schulhunde sollten eine hohe Reizschwelle besitzen, weder geräuschempfindlich noch allzu sensibel sein. Die beliebtesten Rassen für schulische Zwecke sind Collie, Labrador und Golden Retriever.

Das alles muss in der Verwaltungsrepublik Deutschland selbstverständlich genauestens protokolliert und überprüft werden. Amtliche Leitlinie hierfür ist das „Qualitätsmanagement-Handbuch für Schul- und Kindergartenhunde“. Was für ein Titel. Da beißt für gewöhnlich kein Hund an. Einmal in der Woche muss Kirsten Parbel penibel eintragen, was Gepetto so alles geleistet hat. „Einmal im Jahr erfolgt zudem eine Qualitätsprüfung. Dabei wird kontrolliert, ob der Hund die bislang 96 erlernten Befehle noch zuverlässig ausführt und welche neuen hinzugekommen sind“, erläutert Kirsten Parbel.

Gepetto und sein Frauchen Kirsten Parbel machen Unterricht mit Schwämmen leicht verständlich. Hier stellen sie Jannis (11) aus der Klasse 6 a eine Mathe-Aufgabe. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Schulhund Gepetto lernt also immer noch dazu. Daneben muss er seinen Job erledigen und das macht der Kollege mit den vier Pfoten und dem hellen Fell zur vollsten Zufriedenheit seiner Trainerin und vor allem der Schülerschaft. Etwa, wenn er Mathe-Aufgaben zusammenstellt, indem er Schwämme mit entsprechenden Zahlen und Symbolen aussucht oder im Rahmen der Lese- und Rechtschreibförderung Wörter aus einem Stapel Karten zieht und sie den Kindern anreicht. Gepetto bleibt dabei stets locker, selbst dann, wenn er mal am Rad dreht. „Ich habe ihm beigebracht, das Glücksrad zu bedienen und den Schülern auf diese Weise ihre Aufgaben zu geben“, sagt seine Ausbilderin.

Sie setzt Gepetto in vielen Fächern ein, sogar im Sport. Dort ist er für die Bewegungsförderung zuständig. Wie er das macht, wird an dieser Stelle nicht verraten, wohl aber, dass der vierbeinige Pädagoge einen Arbeitsvertrag hat, von dem die zweibeinigen Kräfte im Kollegium nur träumen können.

Gepetto darf nach dem Tierschutzgesetz nicht mehr als vier Stunden täglich arbeiten. „Der Einsatz in Schulklassen ist für ihn Stress. Ich setze ihn deshalb nur punktuell ein. Dadurch kommt er auf eine reine Arbeitszeit von zwei Stunden in der Woche“, erzählt Kirsten Parbel. Hört sich klasse an. Aber die Tücken liegen wie so oft im Kleingedruckten. Stichwort Impulssteuerung: „Das heißt, Gepetto muss die gesamte Unterrichtsstunde ruhig liegen bleiben, darf sich von nichts und niemanden ablenken lassen, muss aber trotzdem voll konzentriert sein, wenn sein Einsatz kommt.“

Und wie sieht der tierische Feierabend aus? „Zu Hause darf er einfach Hund sein, durch die Felder toben und spielen. Ich sorge ganz bewusst dafür, dass Gepetto seine Auszeit hat“, sagt seine Lehrerin. Ein wenig geübt wird aber schon. Hausaufgaben gibt‘s auch für den Hund. Vokabeln lernen braucht Zeit. Das weiß jedes Kind. Immerhin gilt es ja, neue Befehle zu lernen, und das ist nicht so ganz einfach, weiß die Trainerin: „Es braucht ungefähr 300 Wiederholungen in unterschiedlichen Settings, um eine Handlung sicher auszuführen.“ Ob‘s am Ende jedes Mal eine Extra-Wurst gibt, verrät die Ausbilderin nicht. Aber einen Eintrag ins Ausbildungsprotokoll.

Mit Gepettos Hilfe kann Kirsten Parbel ihren Schülerinnen und Schülern sehr anschaulich den Unterschied zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation erklären: „Hunde können beides sehr gut. Ihr Vorteil ist in diesem Fall, dass sie rund 500 Mimiken erkennen und unterscheiden können.“

Die Kinder und Jugendlichen lieben Gepetto. Bevor er zu ihnen in den Unterricht kommt, fegen sie sogar das Klassenzimmer. Keine Frage, Gepetto ist der Star an der Sekundarschule. Und das lässt er auch ganz gerne mal raushängen. „Er hat inzwischen sogar eigene Autogrammkarten. Die hat er neulich beim Tag der offenen Tür unter die Leute gebracht“, erzählt Kirsten Parbel. „Ganz ehrlich.“

