Strenge Regeln an Karneval in Alpen Warum bei den Zügen striktes Glasverbot gilt

Die Hochzeit des Straßenkarnevals naht. Daher weist Alpens Verwaltung noch einmal auf das Glasverbot hin, das für alle närrischen Umzüge in der Gemeinde gilt. Am Nelkensamstag, wenn die Närrinnen und Narren wieder durch Menzelen-Ost ziehen, und am Tulpensonntag beim Zug der Kinder in Alpen ist jeweils von 12 bis 18 Uhr sowie am Rosenmontag in Veen schon von 10 bis 18 Uhr in den Kernberreichen der Orte das Trinken aus Flaschen und Gläsern außerhalb von geschlossenen Räumen verboten.