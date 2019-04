Kreuzung in Ginderich : Minister vernimmt den Wunsch nach einer Ampel

Ginderich Die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik hatte auf einem Ortstermin Anfang des Monats am Kreuzungsbereich der Xantener Straße (L 460) und Büdericher Straße in Ginderich zugesagt, die Forderung der Bürger nach einer Ampelanlage zu unterstützen.

Ein entsprechendes Schreiben hat Charlotte Quik nun im Düsseldorfer Landtag persönlich an ihren Parteifreund, Landesverkehrsminister Hendrik Wüst, übergeben. „910 Unterschriften sprechen eine deutliche Sprache“, so die Abgeordnete aus Hamminkeln. Sie hat sich vor Ort persönlich über die Problematik informiert und den Selbstversuch unternommen, zur Stoßzeit die Straße zu überqueren. „Mir ist die Brisanz für Ginderich bewusst“, so Charlotte Quik, die mit dem Brief an den Minister „Bewegung in die Sache bringen“ will.