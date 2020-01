Ehrenamtspreis : Ginderich ehrt verdiente Bürger

Ginderich Der Ehrenamtspreis geht an die Eheleute Bauer und an Sebastian Janßen.

Seit 1973 sucht der Koordinationsausschuss (KO-Ausschuss) der Gindericher Vereine zusammen mit der Niederrheinischen Sparkasse jährlich den Ehrenpreisträger aus. In der Januar-Sitzung wurden die Preisträger für 2018, das Ehepaar Marie-Therese Bauer und Manfred Bauer, für sein beispielhaftes Engagement ausgezeichnet. Unter anderem hieß es in der Begründung, dass sich die beiden vorbildlich für den Heimatverein, den Verein Dorfschule, den Dorfgarten und für den Verein Kunst und Kultur in Ginderich eingesetzt haben.