Wettbewerb zwischen Giganetz und Telekom Stadt betont Neutralität beim Glasfaserausbau

Die Stadt Rheinberg schreibt dazu: „Nach einem ersten räumlich begrenzten eigenwirtschaftlichen Ausbau im östlichen Stadtgebiet durch die Deutsche Telekom war es zunächst die Deutsche Giganetz und im Nachgang auch die Glasfaser Plus, die einen weitestgehend flächendeckenden eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in Rheinberg für möglich halten.“ Weitestgehend flächendeckend hieße in diesem Zusammenhang, „dass beide Anbieter in bestimmten Ortsteilen keinen Ausbau planen, was sich allerdings nach derzeitigem Kenntnisstand nicht überschneidet“, so die Stadt. So sollten letztlich alle Ortsteile in Rheinberg von den Ausbauaktivitäten profitieren können, heißt es von Seiten der Stadt, „wenn sie denn zur Umsetzung kommen.“