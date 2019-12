Einzelhandel in Alpen : Jetzt auch noch die Lindenbuchhandlung

Das Geschäfte-Sterben im Alpener Ortskern geht weiter. Zum Ende des vorigen Jahres wurden gleich vier Läden für immer abgeschlossen. Diesmal ist es nur einer, aber auch der tut weh. Die Belebung des Zentrums tut not.

In Alpen geht das Geschäfte-sterben weiter, dieses Mal hat es die Lindenbuchhandlung erwischt. An Heiligabend ist Schluss. Ein trauriger Moment. Der Ort verliert erneut ein alteingesessenes Geschäft und weiter an Gesicht. Am Ende fehlte einfach der Umsatz. Der Kundenstrom ist immer mehr zum Rinnsal geworden, die Gründe dafür sind vielschichtig.