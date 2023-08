Polizeihund fand das Versteck Geldautomat in Alpen gesprengt – Tatverdächtige festgenommen

Die Täter flüchteten in einem „hochmotorisierten Fahrzeug“ in Richtung A57, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Die Autobahnauffahrt Alpen ist von der Bank aus innerhalb einer Minute zu erreichen. Die Anschlussstelle Sonsbeck, wo das Fahrzeug gefunden wurde, liegt einige Kilometer entfernt in Richtung Niederlande. Laut Polizei waren an dem Wagen gestohlene Kennzeichen angebracht.