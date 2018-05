Rheinberg: "Geht doch!" - Uli Hauser liest am 15. Juni in Orsoy

"Geht doch!" - Uli Hauser liest am 15. Juni in Orsoy

Rheinberg "Geht doch!" heißt das neue Buch von Uli Hauser. Der aus Orsoy stammende Stern-Reporter ist im vergangenen Sommer zu Fuß von Norddeutschland nach Rom gelaufen und berichtet in beeindruckender Weise über diese in jeder Hinsicht ungewöhnliche Wanderung. Die RP hat bereits umfangreich über das Buch berichtet - als eines der ersten deutschen Medien überhaupt.

Im Juni nun kann man Uli Hauser, Jahrgang 1962, in Rheinberg live treffen. Am Freitag, 15. Juni, abends um 19 Uhr, gibt es eine Lesung in der Evangelischen Kirche in Orsoy. "Es würde mich sehr freuen, wenn ich mein Buch in meiner Heimatstadt vorstellen könnte", hatte Uli Hauser, der seit vielen Jahren in Hamburg lebt, seinerzeit im RP-Interview gesagt.