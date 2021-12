Geflügelpest im Kreis Wesel : Weihnachtsgänse bleiben schlank

Im Kreis Wesel gilt ein Lockdown für Geflügel. Auch die rund 100 Gänse von Dieter Stiers in Menzelen müssen in den ungewohnten Stall. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen/Kreis Wesel Wegen der Geflügelpest muss Federvieh im Kreis Wesel aktuell im Stall bleiben. Dort fressen die Tiere weniger und machen kaum noch Gewicht, sagt Mäster Dieter Stiers aus Alpen.

Das Friedrich-Löffler-Institut hat der Kreisverwaltung bestätigt, dass es sich um die Geflügelpest bei Hausgeflügel handelt. Da teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Bei der in einem Betrieb in Hamminkeln-Dingden festgestellten aviären Influenza handele es sich um den hochpathogenen Subtyp H5N1. Rund 80 weitere Kontaktbetriebe im Kreis werden in Kürze informiert und aufgesucht. Darüber hinaus hat das Kreisveterinäramt alle 460 Geflügelhaltungen in der Schutz- und Überwachungszone angeschrieben und über die vorsorgliche Aufstallungspflicht informiert. Sie gilt für alle Geflügelhalter im gesamten Kreisgebiet und unabhängig von Geflügelart und Größe des Bestandes.

Alleine im Kreis Wesel sind knapp 1600 Geflügelhalter mit einer halben Million Tiere registriert. Dazu gibt es eine Dunkelziffer, weil sich laut Kreis Wesel viele Kleinhalter nicht in das Register aufnehmen lassen. Die Familie Stiers in Menzelen zählt zu den eingetragenen Gänsemastbetrieben. Angesteckt haben sich ihre Tiere bislang nicht. Damit das auch so bleibt, ist eine Vorsichtsmaßnahme nötig: Seit Sonntag gilt eine Aufstallungspflicht für Geflügel.

Sie gilt auch für Hobbyhalter und zwar unabhängig von der Geflügelart und der Größe des Bestandes. „Das bedeutet, dass alle unsere Gänse in den Stall müssen. Das ist für die Tiere ungewohnt. Sie verweigern dort ihr Futter“, berichtet Dieter Stiers. Zwar sind seine rund 100 Weihnachtsgänse längst vorbestellt. Wirtschaftliche Folgen hat der Gänse-Lockdown aber dennoch für den Mäster. „Gänse werden nach Gewicht verkauft. Ohne oder mit weniger Futteraufnahme nehmen die Tiere nicht zu. Sie brauchen einige Wochen für die Umstellung.“ Der Lockdown fürs Gefieder kommt für Betrieb also zur Unzeit.

Dass er sein muss, daran hat Stiers keine Zweifel. Denn gerade freilaufendes Geflügel ist einer großen Ansteckungsgefahr ausgesetzt, zum Beispiel durch Kunden, Kot von infizierten Wildgänsen an der Schuhsohle oder am Autoreifen haben.“ Wie bei einer Erkältung oder einer Grippe lässt sich schlecht nachweisen, wer der Überträger war. Für Dieter Stiers aber stehen die Übeltäter fest: „Die Geflügelpest bricht immer dann aus, wenn die Wildgänse an den Niederrhein kommen oder wieder wegfliegen.“

Der Kreis Wesel bittet Geflügelhalter, bei Krankheitssymptomen unter ihren Tieren einen Tierarzt hinzuzuziehen und sich ans Veterinäramt zu wenden. Das Virus sei für den Menschen ungefährlich, heißt es.

(erko)