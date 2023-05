Bürgermeister kritisiert Landesregierung Heyde kritisiert Asylpolitik der NRW-Landesregierung

Das Leben spiele sich in den Kommunen ab, nicht im Landtag, sagte Gönül Eğlence, Sprecherin für Migration der Grünen-Landtagsfraktion beim Besuch in Rheinberg. Deshalb komme sie immer wieder gern an die Basis vor Ort. Im Hotel am Fischmarkt diskutierte sie über das Thema „Flucht und Integration“ und die Herausforderungen für die Kommunen und die geflüchteten Menschen.