Alpen hat keine Unterbringungskapzität mehr Wohncontainer für Geflüchtete in Veen geplant

Mit Beginn des Ukrainekrieges würden auch der Gemeinde Alpen immer mehr Geflüchtete aus den unterschiedlichsten Ländern zugewiesen, heißt es in der Begründung. Während an der Bahnhofstraße in Alpen zwischenzeitlich eine weitere Unterkunft für Geflüchtete bezogen worden sei, bereite die Fachabteilung im Rathaus zurzeit die Ausschreibung für den Bau einer weiteren festen Unterkunft an der Ulrichstraße neben und baugleich zur dort schon bestehenden vor. Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden, so Fachbereichsleiter Bauen, André Enge. Dennoch sei absehbar, dass auch die dort geschaffenen Kapazitäten nicht ausreichen werden. Die Fertigstellung komme zudem für die kurzfristig erwartete Zuweisung von Geflüchteten viel zu spät.