Ein Lokal für Feiern in Rheinberg Aus Pio’s wird die Klosterpforte

Als der Rheinberger Wirt Ralf Piotrowski – besser bekannt als Pio – Mitte Dezember des vergangenen Jahres sehr überraschend im Alter von 60 Jahren starb, war die Trauer in Rheinberg groß. Sein Lokal „Pio’s Speis und Trank“ im vorderen Teil des Kamper Hofs an der Kamper Straße war von heute auf morgen geschlossen. Und schon bald stellten sich viele die Frage: Was passiert denn nun mit dem Lokal? Wird es wieder geöffnet? Führt es irgendjemand weiter?