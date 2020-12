Gastronomie in Xanten und Rheinberg : Aus der Not geboren: Weihnachtsmenü to go

Jürgen Köpp in seiner Küche: Im Frühjahr ist der Koch von den Kritikern des Guide Michelin erneut mit einem Stern ausgezeichnet worden. Foto: Jürgen Köpp

Rheinberg/Xanten Weil Gaststätten und Restaurants in der aktuellen Corona-Krise geschlossen bleiben müssen, machen Gastronomen aus der Not eine Tugend und bieten Speisen zum Abholen an oder liefen aus – auch an den Festtagen. Drei Beispiele aus der Region.

Landhaus Köpp In diesen Tagen telefoniert Jürgen Köpp viel. Der Sterne-Koch will alle Menschen anrufen, die in den nächsten Wochen einen Tisch in seinem Landhaus in Xanten-Obermörmter reserviert hatten. Da er sie nicht in seinem Restaurant bedienen darf – das verbietet der landesweite Teil-Lockdown – will er ihnen anbieten, dass er und seine Mitarbeiter für sie kochen und sie das Essen bei ihm abholen. „Fertig abgeschmeckt, es muss nur noch temperiert werden“, erklärt Köpp. Eine Anleitung legt er den Gerichten bei.

Es hätten einige Reservierungen vorgelegen, sagt Köpp. Anfang November sei zum Beispiel der erste Weihnachtsfeiertag schon ausgebucht, und auch an den anderen Tagen seien Tische bereits belegt gewesen. Aber wegen der Corona-Pandemie und der hohen Infektionszahlen sollen die Restaurants über Weihnachten und Silvester geschlossen bleiben. Also sind die Reservierungen hinfällig geworden. Aber ein Außer-Haus-Verkauf ist erlaubt, also ein Abhol- oder Lieferservice.

Info Wer Weihnachten und Silvester was anbietet Aufruf Viele Gastronomen bieten an, dass Sie an Weihnachten und Silvester Essen abholen oder nach Hause bestellen können. Wir sammeln solche Angebote, um sie als Übersicht zu veröffentlichen. Dafür können uns Gastronomen bis Donnerstag, 15 Uhr, eine kurze Info über ihr Feiertagsangebot schicken an: redaktion.niederrhein@rheinische-post.de

Köpp will den Gästen aber nicht einfach absagen. „Ich möchte ihnen eine Alternative anbieten.“ Gerade an Weihnachten wollten viele Menschen nicht unbedingt wieder lange in der Küche stehen müssen. „Sie haben sich darauf gefreut, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag essen gehen zu können.“ Ihnen wolle er ein schönes Weihnachtsessen anbieten, das sie zu Hause nur noch erwärmen müssten.

Auf der Internetseite seines Landhauses hat er für Weihnachten und Silvester jeweils ein Mehr-Gänge-Menü veröffentlicht – zu verhältnismäßig normalen Preisen, sagt Köpp. Die Hauptspeise zum Beispiel – entweder ein Kalbsfilet mit Merlotaromen, Kräuterknödel und buntem Gemüse oder Feinstes vom Filet mit französischem Senf, dazu Schnittlauch-Thymianknödel und allerlei von Gemüsen – kostet 24,50 Euro. Ob sich das Abhol-Angebot am Ende wirtschaftlich rechnet, muss sich zeigen. Köpp spricht mehr darüber, „dass ich meinen Gästen etwas anbieten will“. Und „dass es für uns Köche wichtig ist, etwas zu tun“. Er werde von zwei Lehrlingen unterstützt. Die freuten sich, wenn sie kochen könnten und das Restaurant nicht komplett geschlossen sei. Seinen Optimismus hat er trotz dieses schwierigen Jahres nicht verloren. „Es kommen auch wieder bessere Zeiten.“

Die Köche Stylianos Malamatas (l.) und Dimitrios Drosinos: Das Landhaus Spickermann bietet griechisch-deutsche Spezialitäten an. Foto: Cara Gröntgen

Landhaus Spickermann Manche Gäste rufen nach dem Essen noch mal an. „Um uns zu sagen, wie lecker es war“, berichtet Stylianos Malamatas. Zu anderen Zeiten müssen Gäste dafür nicht erst zum Telefon greifen, sondern sagen das Lob direkt am Tisch. Aber an den Tischen im Landhaus Spickermann darf in diesen Wochen kein Gast sitzen – wegen der Corona-Pandemie und des Lockdowns. Also hat Familie Malamatas inzwischen auf Außer-Haus-Verkauf umgestellt und liefert alle Speisen nach Hause. Die Bestellungen gehen per Telefon ein. Das Lob auch.

Der Lieferdienst werde gut angenommen, sagt Stylianos Malamatas. Die Bestellungen kämen aus einem Umkreis, der bis Xanten und Kalkar reiche. Dabei hatte die Familie nur wenige Monate Zeit, um sich einen Namen zu machen. Im Frühjahr hat sie das Landhaus in Xanten-Vynen übernommen. Bis zum Herbst konnte sie öffnen, im November musste sie wieder schließen, wie alle anderen Gaststätten auch. Offenbar reichte aber der Sommer aus, um die Menschen im Dorf und in der Umgebung von der Küche zu überzeugen. Die Familie bietet deutsch-griechische Spezialitäten an.

Alles lässt sich mit dem Außer-Haus-Verkauf aber nicht kompensieren. Das Landhaus ist auch eine Kneipe, nur darf in diesen Wochen niemand an der Theke stehen und ein Bier trinken. Trotzdem binde die Familie alle Mitarbeiter weiter ein, sagt Stylianos Malamatas. „Damit auch alle weiter etwas verdienen.“ Auch wenn es weniger ist, als wenn das Landhaus öffnen dürfte. Es geht ihm eben auch um den Zusammenhalt in diesen Zeiten. Malamatas betont, wie dankbar er allen Mitarbeitern und Gästen für die Unterstützung sei.

Spareribs mit Süßkartoffel-Pommes sind der Renner in der Punto-Küche von Gunter Weber (l.) und Christoph Drötboom. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Punto Das „Punto“ im Herzen Rheinbergs, mitten in der Fußgängerzone gelegen, ist wie alle Gaststätten und Restaurants geschlossen. Trotzdem ist viel zu tun. Gunter Weber und Christoph Drötboom, die Inhaber, nutzen den freien Platz auf der Theke. Dort liegen die Bestell-Listen zum Eintragen für die Weihnachtstage, daneben ein dicker orangefarbener Marker. Wer bekommt welches Gericht und um welche Uhrzeit? „Wir sind unglaublich dankbar, dass uns so viele Stammgäste unterstützen und bei uns bestellen“, sagt Weber.

Denn auch das Punto setzt auf Abholservice und inzwischen auch auf einen Lieferdienst. Es gibt jede Woche eine neue Karte. Diese Woche finden sich darauf Salat Nizza ebenso wie Schnitzel-Gerichte und Omas Kohlrouladen. „Der Renner sind Spareribs mit Süßkartoffel-Pommes“, sagt Küchenchef Christoph Drötboom. Abholservice bietet das Punto mittwochs bis freitags von 17 bis 20 Uhr an, am Wochenende wird zusätzlich geliefert: samstags von 16.30 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 14.30 Uhr sowie von 16.30 bis 20 Uhr. Geliefert wird ab einem Bestellwert von 25 Euro. Bestellen kann man unter der Telefonnummer 02843 909392. Wer ein Menü bestellt, bekommt ein kleines Dankeschön-Dessert dazu.

In Empfang nehmen kann man die Speisen derzeit am Seitenfenster zur Beguinenstraße, weil vor dem Eingang Baustelle ist: Die Gelderstraße wird komplett neu gemacht. „Wir sind froh, dass die Baustelle in den Lockdown fällt“, sagt Gunter Weber und fügt hinzu: „Ganz ehrlich: Mir fehlt die Kneipen-Atmosphäre, mir fehlen die Gäste, die Gespräche, das alles.“

Am nächsten Wochenende ist der dritte Advent – in normalen Jahren findet da der Spektakel-Adventsmarkt an der Kirche statt. „Diesmal nicht“, so Weber, „aber als kleinen Ersatz bieten wir einen ,Weihnachtsmarkt to go’ an.“ Das heißt: Am Sonntag, 13. Dezember, sind roter und weißer Glühwein von Winzer Adelseck sowie Bratwürstchen, Krakauer und Reibekuchen zu haben – und das von 14 bis 20 Uhr.