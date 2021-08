Etwa 30 Menschen betroffen : Gasleck nach Tiefbauarbeiten – mehrere Häuser in Alpen evakiert

Alpen Bei Tiefbauarbeiten in Alpen ist am Donnerstag eine Gasleitung beschädigt worden. Wegen des Lecks mussten die umliegenden Anwohner vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen. Am späten Abend gab es dann die Entwarnung.

Wegen eines Gaslecks in einer Straße sind in Alpen am Donnerstagabend mehrere Häuser evakuiert worden. Wie die Polizei am Abend auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, war eine Gasleitung bei Tiefbauarbeiten im Bereich der Ulrichstraße und der Straße Am Marienstift beschädigt worden. Der umliegende Bereich sei vorsichtshalber gegen 19 Uhr geräumt worden, berichtete ein Polizeisprecher. Deshalb seien ein Mehrfamilienhaus und mehr Einfamilienhäuser evakuiert worden. Etwa 30 Personen hätten vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen. Sie seien vom DRK und der Feuerwehr betreut worden. Das Pflegeheim Marienstift sei nicht betroffen gewesen. Am späten Abend sei es dem Gasversorger gelungen, das Leck zu schließen. Die Anwohner hätten in ihre Häuser zurückkehren können. Die Sperrung der umliegenden Straßen sei aufgehoben worden. Es sei niemand verletzt worden.