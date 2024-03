Garagentrödel in Ossenberg Dorfspaziergang mit Schnäppchenerlebnis

„Wir fanden es beim Alpener Herbstfest so schön, auf der Suche nach Trödel durch die Gassen und Hinterhöfe zu stöbern. Da haben wir gedacht, das müsste auch in Ossenberg möglich sein“, erzählte Lucas Neukirch, dessen Ehefrau Isabel prompt den ersten „Garagentrödel“ im Schlossdorf auf die Beine gestellt hat. Die Resonanz war zu Beginn eher schleppend, sagte Neukirch: „Nach zwei Wochen lagen erst zehn Anmeldungen vor, aber in der letzten Woche kamen über 30 dazu.“ Und die verteilten sich über das gesamte Dorf.