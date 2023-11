Beheizte Kugeln am Fischmarkt Rheinberger Hotel serviert Gänsebraten im Iglu

Es wird kälter in Deutschland. Auch in Rheinberg. An Eisschollen, Schneegestöber und Eskimos muss man allerdings noch nicht denken. Vielleicht aber an Iglus. Zumindest an Kunststoff-Iglus. Denn die werden am Donnerstag wieder vor dem Hotel am Fischmarkt in der Rheinberger Innenstadt aufgebaut. So wie in den vergangenen Jahren auch. Im vergangenen Jahr waren es ausnahmsweise mal nur zwei. „Da war einer kaputt“, sagt Fischmarkt-Hotel-Chef Michael Böhm. „Jetzt haben wir wieder alle drei im Einsatz.“