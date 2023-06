Fußball-Bezirksligist kassierte zu viele Tore TuS Xanten muss in der neuen Saison kompakter stehen

Xanten · Tabellenplatz vier in der vergangenen Saison war aller Ehren wert. In der neuen Spielzeit sind drei Stammspieler zu ersetzen. Was besser werden muss und was von den Neuzugängen zu erwarten ist.

15.06.2023, 18:30 Uhr

Niklas Binn spielte beim TuS Xanten eine ganz starke Saison mit 32 Torbeteiligungen. Der Offensivmann wechselt zum Oberligisten SV Sonsbeck. Foto: Jakob Klos

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg

Hinter dem TuS Xanten liegt eine Saison, in der die Mannschaft sogar mit dem Aufstieg kokettierte. Letztlich reichte es nicht, um ganz oben mitzuspielen. Doch die Fürstenberg-Elf machte als Tabellenvierter mit großem Abstand nach unten als Team einen Schritt nach vorne. In der neuen Spielzeit werden drei Stammkräfte nicht mehr dabei sein.



Das war positiv Der TuS ist als intakte Mannschaft aufgetreten, nicht nur neben dem Platz. Sechsmal gelang es dem Team, einen Rückstand aufzuholen. Von 30 Begegnungen wurden nur vier verloren. Als einzige Mannschaft der Gruppe 4 blieb die Elf von Johannes Bothen in allen Heimspielen ungeschlagen.