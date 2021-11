SVB-Abteilung bringt Stickeralbum mit Sammelbildchen raus : Klebespaß mit Budberger Fußballern

So sieht das Cover des Stickeralbums des SV Budberg aus. Foto: SV Budberg

Auf der Sportanlage des SV Budberg werden in den kommenden Wochen vermehrt Mitglieder aus der Fußballabteilung mit Stickeralben anzutreffen sein. Kinder, Jugendliche wie Erwachsene. Am 6. November beginnt die Sammelaktion. An vier Verkaufsstellen im Ort liegen die Tütchen mit jeweils fünf Klebebildern aus. Das Album beinhaltet 598 freie Felder.