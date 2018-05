Rheinberg: Für Taxi-Kunden gibt's heute einen Piccolo

Rheinberg Vor 50 Jahren startete Taxi Gardemann mit einem Mercedes Benz 220 D seine Jungfernfahrt. Heute wird in der Zentrale an der Orsoyer Straße 23 gefeiert. Das Transportgeschäft hat sich stark gewandelt.

Eine Pferdestärke reichte nicht mehr aus, als sich der Rheinberger Pferdehändler Hans Gardemann entschied, ein Taxiunternehmen zu gründen: Mit einem Mercedes-Benz 200 D mit Heckflosse beförderte er 1968 seinen ersten Fahrgast. Das ist mittlerweile ein halbes Jahrhundert her. Heute wird "Taxi Service Gardemann" bereits in dritter Generation von Enkel Jens Gardemann geleitet.

Seit 1999 sitzt der 40-Jährige offiziell am Steuer des Betriebs, den er bis 2011 gemeinsam mit Vater Lothar als GbR geführt hatte. Der wiederum hatte den Betrieb zuvor bis 1978 gemeinsam mit seinem Bruder Hans-Gerd, später dann alleine geführt. Das halbe Jahrhundert in der Personenbeförderung wird natürlich gefeiert. Für Fahrgäste gibt es heute einen Piccolo, in der Zentrale an der Orsoyer Straße 23 wird am Vormittag zum kleinen Imbiss geladen.