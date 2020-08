Kommunalwahl in Alpen : Kreide zum Straßenmalen für ein „buntes Alpen“

Alpen Kreative Form des Wahlkampfes: Die Frauen Union verteilt Kreide für kleine Straßenmaler. Die sollen Alpen bunt machen.

Zum Ferienende lädt die Frauen Union in der CDU zu einer Spielaktion unter dem Motto „Wir machen Alpen bunter“ ein. Alle Kinder können dabei mitmachen. Dazu verteilen die CDU-Frauen 50 Päckchen Straßenmalkreide, die Kinder oder Eltern bis zum Schulbeginn in der nächsten Woche per E-Mail an angelika.sura@cdu-alpen.de anfordern können. Die CDU-Frauen bringen die Kreide dann zu den Kindern nach Hause. „Dazu benötigen wir natürlich Name und Adresse des Kindes“, so Angelika Sura. Wenn die Kinder mögen, können sie der Frauen Union anschließend ein Foto schicken von ihren Straßenbild, versehen mit Alter und Vornamen. Das Kunstwerk soll dann auf „Crossiety“, dem digitalen Alpener Dorfplatz unter dem Gruppennamen „FU Ferienaktion Alpen“ veröffentlicht werden.