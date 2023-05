Wichtig für die Nahmobilität in Rheinberg Neuer Steuermann im Bürgerbusverein

Die Fahrt mit dem Kleinbus in alle Ortsteile oder von dort in die City zum Einkaufen oder zum Arztbesuch ist für viele Rheinberger, die kein Auto vor der Haustür stehen haben, längst zum festen, fast selbstverständlichen Bestandteil ihres Alltags geworden. Aber der Bürgerbus-Verein Rheinberg hatte bei seiner Jahreshauptversammlung noch aus einem anderen Anlass zu feiern. Der Verein sorgt seit einem Jahrzehnt für Bewegung in der Stadt. Ehrenamtlich.