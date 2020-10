Kommunalpolitik in Alpen : Der CDU-Mittelstand hat einen neuen Chef

Alpen Wolfgang Stoppa löst Karl Hofmann an der Alpener MIT-Spitze ab. Die Mittelständler betrachten die geplanten Investitionen im Ortskern der Gemeinde als Chance für den lokalen Einzelhandel.

Wolfgang Stoppa ist neuer Vorsitzender der CDU -Mittelstandsvereinigung (MIT). Auf der Hauptversammlung der Mittelständler in der Burgschänke wurde er zum Nachfolger von Karl Hofmann gewählt, der als Vize-Vorsitzender und Schriftführer in Personalunion weiter zum Vorstand gehört. Beisitzer im neuformierten MIT-Vorstand sind Alexander Kröll, Berthold Janßen und Julian Schulz. Helmut Wachtendonk prüft die Kasse.

In seinem Rechenschaftsbericht sorgte sich der scheidende Vorsitzende Karl Hofmann um die „Überlebensfähigkeit des Mittelstands“ insbesondere des Einzelhandels in Alpen. „Die Folgen der Digitalisierung wird durch die Leerstände auch in Alpen deutlich sichtbar“, sagte Hofmann. Deshalb fordere die MIT, dass die Verwaltung den Einzelhandel weiter nach Kräften unterstütze.

Sichtbares Zeichen dafür, so Hofmann weiter, seien beiden Großprojekte – Bebauung Willy-Brandt-Platz mit einem Vollsortimenter und Ansiedlung von Rossmann –, die in ihrer Ausrichtung „echte Frequenzbringer“ werden könnten. „Sie sind geeignet nicht nur Kaufkraft zu halten, sondern auch neue Kaufkraft nach Alpen-Mitte zu bringen“, so Hofmnann. Es seien in die Zukunft gerichtete Projekte, die zeigen würden, wie attraktiv die Alpen für Investoren sei. In Folge würden weitere Leerstände vermieden und sogar neue Ladenlokale entstehen.