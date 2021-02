Alpen begeistert : Alpen-Brettchen finden auf Anhieb reißenden Absatz

Das Alpen-Brettchen geht weg wie warme Semmeln. Foto: Steffens

Alpen Sabrina Steffens verkauft in ihrer Tankstelle einen Frühstücksbrettchen mit Alpen-Silouette. Das findet reißenden Absatz. Es gibt zahlreiche Vorbestellungen.

Manche Idee, und sei sie noch so einfach und kommt sie zur rechten Zeit, zündet sofort. So ist es jetzt Sabrina Steffens, die in Alpen eine Tankstelle führt, ergangen mit ihrem Alpen-Brettchen fürs Frühstück. Das hat sich im Nu zum Renner entwickelt.

Über Umwege, so erzählt Sabrina Steffens, sei sie auf eine Einzelhändlerin aus Kalkar gestoßen, die schmucke Gebrauchsgegenstände aus Holz fabriziert und an den Mann oder die Frau bringt. Normalerweise jedenfalls. Aber auch für sie gehe momentan im Lockdown nichts. Schon das Geschäft aus den Weihnachtsmärkten sei für die Frau komplett ausgefallen.

Aus ihrer Werkstatt hätten ihr, so Steffens, vor allem die hölzernen Frühstücksbrettchen gefallen mit hübschen, eingebrannten Motiven. Von da aus sei der Gedanke nicht weit gewesen, ein Alpen-Brettchen zu entwerfen mit der Silhouette des Dorfes. Gedacht, getan. Alte Fotos aus dem Steffens-Fundus und ein Gang durch den Ort reichten der Handwerkskünstlerin als Inspiration. Die legendäre Jugendburg und die beiden Kirchen sind als Dorfmarken unten ins helle Holz gebrannt. Darin der Schriftzug Alpen und oben ein freundlicher Guten-Morgen-Gruß. Fertig. So schön, so gut.