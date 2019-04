Waldspielplatz Bönninghardt : Frühlingsfest mit tierischen Attraktionen

Alpen Das April-Wetter ließ beim Familienfest auf dem Waldspielplatz auf der Bönninghardt zwar zu wünschen übrig. Doch die Kühe Käthe und Lisa sorgten bei Kindern für viel Freude und waren eine echte Werbung für die Landwirtschaft.

Das Spielplatz-Team des Bönninghardter Fördervereins für Naturschutz und Brauchtum hatte für das zweite Frühlingsfest, das am Samstagnachmittag stattfand, alle Register gezogen. Der Grill glühte, Birgit Kellerbach hatte leckeren Kuchen gebacken, der Kaffee duftete und die örtlichen Vereine waren in Aktion. Nur das Wetter spielte nicht mit, sondern gab sich kühl und mit Schauern wechselhaft.

Diejenigen, die dem Aprilwetter trotzten, erlebten dennoch einen spannenden und abwechslungsreichen Nachmittag. Zu den Klettergeräten des Waldspielplatzes – darunter auch zwei nagelneue Spielgeräte – gesellte sich eine tierisch attraktives Doppel: Lisa und Käthe. Sie waren im Anhänger mit Charlotte Roes (20) und Lisa Kunkel (26) angereist. Das gutmütige Allgäuer Braunvieh ist auf dem Hof der Familie Roes in Kalkar-Kehrum zu Hause und an öffentliche Auftritte gewöhnt. Für Knirps Linus (5) war’s eine Begegnung der besonderen Art, als ihn sein Vater auf Käthes Rücken setzte. „Die ist ganz warm“, staunte er, als er mit den Händen durch die kurzhaarige Kuhhaut fuhr.

Dass es in der Landwirtschaft anders zugeht, kann sie bei ihren Veranstaltungen zeigen, so auch auf dem Waldspielplatz auf der Bönninghardt. „Ich erkläre, wie Tierwohl und Landwirtschaft in unserem Betrieb funktionieren“, so Charlotte Roes. Dabei hilft ihr im Geschirr Käthe, die vierbeinige Allgäuerin mit dichtem Wimpernkranz. Zu ihr hat sie eine innige Beziehung aufgebaut. „Bei uns haben die Kühe Namen und Charakter“, erklärt Bäuerin. Sie sorgt schnell für viel Gesprächsstoff. „Wir kommen zu den Kindern. Sie wissen heute oft nicht, woher die Milch stammt“, sagt sie. Er gebe eine zunehmende Entfremdung von der Natur.