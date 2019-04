Frühlingsfest-Premiere : Rheinberg blüht auf

Rheinberg Zum ersten Mal fand am Sonntag in der Rheinberger Innenstadt ein Frühlingsfest statt. Die Premiere überzeugte durch ihr Programm sowie ihre Atmosphäre. Und der Sonnenschein kam wie bestellt.

Von Henning Middeldorf

Der April meinte es wirklich gut mit den Besuchern des Rheinberger Frühlingsfestes. Bei frühsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein konnten sich am Sonntag Groß und Klein an zahlreichen Aktionen und Mitmachangeboten auf dem Marktplatz erfreuen, wo unter dem Motto „Rheinberg blüht auf“ der Frühling gefeiert wurde. „In der ersten Jahreshälfte gibt es in Rheinberg nicht sonderlich viele Feste. Das wollten wir ändern“, erklärte Ulrike Brechwald, Vorsitzende der Rheinberger Werbegemeinschaft. Deshalb habe man sich im Oktober dafür entschieden, das Frühlingsfest als Ersatz für den nun wegfallenden Rheinberger verkaufsoffenen Sonntag am 5. Dezember stattfinden zu lassen, um „die Festlichkeiten ein bisschen gleichmäßiger aufzuteilen“.

So feierte das Rheinberger Frühlingsfest also am Sonntag Premiere - und lockte nicht nur dank des fast perfekten Wetters zahlreiche Besucher an. Viele der Aktionen und Stände auf dem Marktplatz drehten sich rund um das Thema Frühling. So konnten Kinder und Eltern im Pavillon der Werbegemeinschaft Blumen aus Krepppapier basteln. Die echten Exemplare gab es direkt nebenan beim Stand der Gärtnerei Marquardt. Für Aktive und Sportler bot das Triathlon-Team Rheinberg (TTR) einen Drei- bis Fünfkilometerlauf Richtung Budberg und eine 20 Kilometer lange Radtour zum Loheider See als Schnuppertraining an. Sarres-Schockemöhle-Yachting bereitete mit einem kostenlosen Seemannsknotenshop einen Vorgeschmack auf den Segelsport. Außerdem öffneten von 13 bis 18 Uhr zahlreiche Geschäfte und luden zum Frühlingsbummel ein.

Ein Highlight für die jüngeren Besucher war neben dem Kinderkarussell vor allem Magier Marcus Grube. Der Zauberkünstler brachte sein Publikum mit seinen Tricks zum Staunen. Auf eine andere Weise magisch war der Auftritt des niederländischen Pianisten Marcel Kuipers, der mit seinem selbsternannten „Romantik-Stil“ am Klavier für eine entspannte Atmosphäre sorgte. „Er ist ein Gewinn für uns“, freute sich Ulrike Brechwald.