Müllsammelaktion Freiwillige Helfer für Frühjahrsputzaktion in Menzelen gesucht

Was 2022 seinen Anfang gefunden hat, ist inzwischen schon zu einer guten Tradition in Menzelen und Bönning-Rill geworden. Im dritten Jahr in Folge will das gesamte Dorf auch 2024 mit anpacken, um mit vielen helfenden Händen aus Schulen, Familien, Freundeskreisen und Vereinen Unrat aus der Natur zu entfernen. Die Frühjahrsputzaktion findet am Samstag, 16. März, statt.