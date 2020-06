Betriebsjubiläum in Alpen : 25 Jahre Meisterin im Salon Wawer

Betriebsjubiläum in Alpen

Alpen Friseurmeisterin Sabine Gersmann hält dem Salon Wawer seit 25 Jahren die Treue. Für Einsatz und Loyalität ist der Chef dankbar. Tage wie diese haben beide noch nie erlebt. Corona bringt täglich neue Herausforderungen.

Im Salon Wawer kennt man sich mit Jubiläen aus. Erst vor zwei Jahren feierte der Betrieb, den Peter Wawer (75) einst vom Meister Fach an der Burgstraße übernommen hatet, sein 50-jähriges Bestehen. So lange ist Sabine Gersmann noch nicht dabei. Aber sie ist die halbe Zeitstrecke mit marschiert. Vor 25 Jahren ist die inzwischen 49-Jährige als junge Friseurmeisterin aus Kamp-Lintfort (M., Foto: Wawer) zum heute siebenköpfigen Team Wawer in Alpen gestoßen. Das ist dem Chef und seiner Gattin Renate (l.), ebenfalls Meisterin, ein „herzliches Dankeschön für ihren Einsatz, ihre Zuverlässigkeit und Treue“ wert.