Ehrenamt in Alpen : Freiwillige Feuerwehr kann echt stressig sein

Alpen/Sonsbeck Professionelles Pensum: Nachts gegen 2 Uhr gingen die Piepser zum ersten Mal, bis Mittag sollten drei weitere Alarmierungen für die Alpener Wehrleute folgen.

So viel Einsatz wie am Donnerstag ist auch für die Freiwillige Feuerwehr in Alpen eher extrem selten. Binnen weniger Stunden waren die ehrenamtlichen Retter gleich an vier Schauplätzen gefordert. Das ist schon ein professionelles Pensum.