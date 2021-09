Politik im Kreis Wesel : Frederik Paul bleibt JU-Chef im Kreis Wesel

Alpen/Xanten Alpens Nachwuchspolitiker Frederik Paul erfreut über 97 Prozent Zustimmung der Basis. Ein Vize ist nun sein Freund Justus Janßen aus Xanten.

So wollten Justus Janßen, JU-Vorsitzender in Xanten, und Isis Götte aus Dinslaken dem neuen Vorstand angehören. Am Ende ging es für die „alten Hasen“ der jungen CDU-Garde sehr gut aus, so wurden die Mitglieder des Kreisvorstandes, die sich um eine Wiederwahl beworben hatten, erneut in den Vorstand gewählt. Teilwiese mit Ergebnissen von 100 Prozent. Besser geht nicht.