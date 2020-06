Ferienspaß in Alpen : Mit „Alpino“ zum Lieblingsplatz

Der Drache „Alpino“ begleitet Kinder zu ihrem Lieblingsplatz. Foto: FU

Alpen Die Frauen-Union Alpen bietet in der Corona-Krise eine besondere digitale Ferienaktion für Kinder an. Wer mitmacht und ein Foto schickt, nimmt an einer Verlosung teil. Das Bild wird Teil einer Galerie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch die Alpener Ferienspiele stehen in diesem Jahr unter Pandemie-Vorzeichen. So fällt auch die beliebte Auftaktveranstaltung zu Ferienbeginn aus, für die traditionell die Frauen-Union die Organisation übernimmt. Sie wird zumindest in der üblichen Form zum Opfer der Corona-Krise. Trotzdem aber möchten die CDU-Frauen den Kindern eine Freude machen. Sie bieten über einen Zeitraum von insgesamt vier Wochen eine Ferienaktion an, die am Ende in eine Verlosung auf digitalem Wege mündet.

Die Aktion steht unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz in Alpen mit dem kleinen Drachen Alpino oder dem Burgfräulein Alpinella“. Den Drachen und/oder das Burgfräulein gibt es als Vorlage. Sie können von den kreativen Kindern auf sehr vielfältige Weise gestaltet werden. Die Kinder können die Figuren ausmalen oder sie nach ihren eigenen Vorstellungen neu malen oder auch basteln.

Wer ein Foto von seinem Lieblingsplatz in Alpen zusammen mit mindestens einer der Figuren zurückschickt, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Die Fotos werden hinterher in einer virtuellen Galerie ausgestellt.

Die Vorlage für die beiden Figuren können Kinder oder Eltern bis zum 24. Juli per E-Mail über die Adresse angelika.sura@cdu-alpen.de oder über die Handy-Nummer 0157 344 803 91 anfordern. An dieselben Kontaktdaten können die Kinder mit ihren Eltern anschließend auch das Foto schicken, um an der Verlosung teilzunehmen.

Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt ebenfalls auf diesem Wege, so die Frauen-Union. Dem Foto sollten Name, Vorname und Alter des jungen Künstlers beigefügt sein sowie eine kurze Begründung für den Lieblingsplatz. Ausgestellt werden die Fotos anschließend auf dem digitalen Dorfplatz der Gemeinde Alpen, den man unter der App „Crossiety“ findet. Der Gruppenname der Aktion lautet „FU Ferienaktion Alpen“.

(bp)