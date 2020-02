Menschlichkeit in Alpen : Junge Frau sucht Helferin in der Not

Junge Frau sucht Helferin in der Not

Alpen Eine junge Mutter stürzt auf dem Rathausplatz, kann nicht aufstehen. Es dauert, bis ihr endlich jemand hilft – und nach dieser Helferin sucht die junge Frau nun, um sich nachträglich zu bedanken.

Altweiberdonnerstag. Aylin Wall (24) aus Alpen geht über den Rathausplatz und stürzt. Aufgrund eines chronischen Leidens hat ihr rechtes Bein nachgegeben. Sie sitzt auf dem Boden, ist verletzt und kann nicht mehr aufstehen. Als sie die Schmerzen und ihre Notlage übermannen, bricht sie in Tränen aus. Sie fühlt sich hilflos. Fast ein Dutzend Passanten sehen sie so am Boden, sehen, wie ihr vierjähriger Sohn ihr erst aufhelfen will, dann versucht, sie zu trösten. Sie gehen einfach weiter. So schildert sie es später.