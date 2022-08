Frau bei Unfall in Rheinberg lebensgefährlich verletzt : 82-Jährige aus Moers von eigenem Pkw überrollt

Rheinberg/Moers Wenige Tage nach dem tödlichen Unfall einer Millingerin ist in Rheinberg erneut eine Frau von ihrem eignen Pkw überrollt worden. Diesmal erlitt eine 82-Jährige Moerserin lebensgefährliche Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse in Rheinberg. Demnach soll die 82-Jährige neben ihrem geparkten Pkw gestanden haben, als sie plötzlich feststellte, dass dieser auf dem abschüssigen Parkplatz nach hinten wegrollte.

Kostenpflichtiger Inhalt Erst wenige Tage zuvor ereignete sich in Rheinberg ein ähnlicher Unfall mit tödlichem Ausgang, der viele Menschen berührt. Dabei versuchte eine 49-jährige Millingerin am Samstag, ihren rollenden Wagen, in dem ihr 85-jährige Vater noch drin saß, zum Stehen zu bringen. Was bei diesem tragischen Unfall genau passierte, wird derzeit von der Polizei noch ermittelt: Nach derzeitigem Kenntnisstand, ist die Frau offenbar gestürzt, konnte sich mutmaßlich nicht mehr aufrichten, ist dann gegen einen Metallzaun geprallt und vermutlich zwischen diesem und der Tür des Fahrzeugs eingequetscht worden. Die Frau starb: Der Notarzt habe noch am Unfallort den Tod festgestellt, berichtete die Polizei.