Frau aus Alpen bestohlen : Polizei sucht mit Fotos nach Taschendieben

Alpen/Issum Nach einem Diebstahl in Alpen veröffentlicht die Polizei nun Kamerabilder aus einer Sparkassenfiliale in Issum, die die Tatverdächtigen zeigen.

Wie die Polizei mitteilt, sei es bereits am 14. Mai in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr zu dem Taschendiebstahl in einem Discounter an der Burgstraße in Alpen gekommen. Eine Unbekannte habe die 63 Jahre alte Frau aus Alpen im Geschäft angesprochen und abgelenkt. Vermutlich habe eine weitere Person währenddessen die Geldbörse entwendet.