WDR-Team dreht im Rheinberger Terrazoo : Paulina, die Maus und giftige Schlangen

Reporterin Siham El-Maimouni (l.) spricht im WDR-Studio mit Paulina über ihre ungewöhnlichen Lieblingstiere – Schlangen. Foto: WDR/Ben Knabe/WDR/ Ben Knabe

Rheinberg Was passiert, wenn sich eine Giftschlange selbst beißt? Das wollte ein achtjähriges Mädchen aus München wissen. Die Antwort lieferte der Rheinberger Terrazoo. Am Samstagabend zu sehen in der Fernsehshow „Frag doch mal die Maus“.